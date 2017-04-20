THY Euroleague

THY Euroleague play-off serisi ilk maçında, Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Real Madrid’e 83-75 mağlup oldu.

THY Euroleague

THY Euroleague play-off serisi ilk maçında, Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Real Madrid'e 83-75 mağlup oldu. Serinin ikinci maçı Cuma günü yine Madrid'de oynanacak.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Borys Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx

Real Madrid: Maciulis 3, Llull 23, Ayon 14, Taylor 3, Randolph 9, Fernandez 4, Doncic 4, Hunter 9, Thompkins 5, Draper 3, Carroll 6, Reyes

Başantrenör: Pablo Laso

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Wilbekin 8, Zizic 5, Clyburn 15, Harangody 11, Bertans 7, Anderson 8

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 16-24 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

Devre: 36-37 (Darüşşafaka Doğuş lehine)

3. Periyot: 61-53 (Real Madrid lehine) - İSTANBUL

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