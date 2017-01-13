THY Euroleague'in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague'de 5. galibiyetini elde etmiş oldu.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Christos Christodoulou xx, Borys Ryzhyk xx, Milos Koljensic xx



Galatasaray Odeabank: Fitipaldo xxx 21, Daye xx 2, Pleiss xxx 17, Sinan xxx 16, Micov xxx 11, Tyus xx 5, Schilb xx 7, Diebler x, Göksenin xx 8



Başantrenör: Ergin Ataman



Zalgiris Kaunas: Motum xxx 18, Ulanovas xx 4, Jankunas xxx 14, Milaknis xx 6, Pangos xx 5, Lekavicius xxx 11, Seibutis x, Lima xx 8, Javtokas xx 3, Valinskas xx, Westermann xxx 10



Başantrenör: Sarunas Jasikevicius



1. Periyot: 17-17



Devre: 40-34 (Galatasaray Odeabank lehine)



3. Periyot: 65-57 (Galatasaray Odeabank lehine) - İSTANBUL