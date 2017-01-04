THY Euroleagu'de 16. Hafta Heyecanı

THY Euroleague normal sezon ikinci yarı açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek.



THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftası olan 16. hafta heyecanı yarın ve 6 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu sahasında ağırlarken, Darrüşafaka Doğuş İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftasında haftanın kapanış mücadelesi Real Madrid - Cska Moskova karşılaşması olacak.



THY Euroleague'de 16. haftada oynanacak maçların programı şöyle:



5 Ocak Perşembe



20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank



22.00 Brose Baskets Bamberg - FC Barcelona Lassa



22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Doğuş



23.00 Baskonia - UNICS Kazan



6 Ocak Cuma



20.45 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano



21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız



22.00 Olympiakos - Panathinaikos Superfoods



23.00 Real Madrid - CSKA Moskova - İSTANBUL