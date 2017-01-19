TÜRK Hava Yolları (THY), Balıkesir'in Edremit İlçesi Kocaseyit Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 27 Mart'tan itibaren direkt seferlere başlıyor.
THY, Edremit Kocaseyit Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na günlük direkt uçuşlarına başlama kararı aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 00.45'te kalkacak olan uçak, dönüşünü ise Edremit'ten 03.40'ta gerçekleştirecek.
- Balıkesir
Thy, Edremit'ten İstanbul'a Uçacak
TÜRK Hava Yolları (THY), Balıkesir'in Edremit İlçesi Kocaseyit Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 27 Mart'tan itibaren direkt seferlere başlıyor.
TÜRK Hava Yolları (THY), Balıkesir'in Edremit İlçesi Kocaseyit Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 27 Mart'tan itibaren direkt seferlere başlıyor.
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