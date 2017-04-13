THY'den Yolculara Uzak Doğu Yemekleri İkramı

Türk Hava Yollarının (THY) Atatürk Havalimanı İstanbul CIP Salonu'nda başlatılan "Uzak Doğu Mutfağı Haftası" kapsamında, yolculara Japon mutfağından "Teppanyaki" yemeği ikram ediliyor.



İstanbul CIP özel yolcu salonunda "Uzak Doğu Mutfağı Haftası" başlatıldı. Bu kapsamda, ilk olarak 13-20 Nisan'da Japon mutfağından farklı lezzetler yolculara tattırılıyor.



Japon mutfağı için özel olarak hazırlanan bölümde gazetecilere açıklama yapan THY Özel Yolcu Salonları Anlaşmalar Müdürü Mustafa Şencan, her gün ortalama 5 bin misafirin ağırlandığı salonda değişik ülke mutfaklarını yolcuların hizmetine sunduklarını söyledi.



Japon Yemekleri Haftası'nın bir hafta süreceği bilgisini veren Şencan, ardından Hint ve Çin mutfağından lezzetleri tattırmaya devam edeceklerini aktardı.



Uzak Doğu lezzetlerinin yolcular arasında popüler olduğunu anlatan Şencan, 100'ün üzerinde ülkeye uçan THY olarak dünyanın birçok yerinden misafirleri olduğunu ve yolculara değişik lezzetler sunmak istediklerini dile getirdi.



Şencan, bir araştırma yaptıklarını belirterek, "Sonucunda özellikle Uzak Doğu mutfağının Japon, Çin, Hint mutfağının talep görebileceğini düşündük. Bu nedenle böyle bir proje başlattık. Bugün başlattığımız Japon haftasında içinde parça tavuk, tuzsuz pilav ve hafif acı soslu sebze olan ve Japonların 'Teppanyaki' adını verdikleri özel bir yemeği ikram ediyoruz." diye konuştu.