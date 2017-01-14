THY'den Üniversite Öğrencilerine Bilet Değişikliği Kolaylığı





Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle sınavları ileri bir tarihe ertelenen ve 8 Ocak 2017 tarihine kadar yurt içi seferlerinden bilet alan üniversite öğrencilerinin bilet değişikliğinin herhangi bir ücret almadan yapılacağı açıkladı.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.



"İstanbul'da yaşanan olağanüstü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihleri ertelenmiştir. Bu durum bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle Türk Hav Yolları ve Anadolujet ailesi olarak 8 Ocak 2017 tarihine kadar yurt içi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimizin 19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir. Yurt içi bilet alan yolcularımızın üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacaktır" - İstanbul