THY'den Uçakta Doğan 'Kadiju' Bebeğe Jest

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 7 Nisan'da yapılan Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferinde dünyaya gelen Kadiju bebeğin gelecekte THY'de çalışmasını istediklerini bildirdi.



Aycı, Atatürk Havalimanı'ndaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kadiju bebek ile annesinin sağık durumunun iyi olmasına çok sevindiklerini söyledi.



Doğumda emeği geçen tüm personeli tebrik eden Aycı, "Elbette ki bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Umarım o bebeğin eğitimi, daha sonra da iş hayatına başladığında THY'yi tercih etmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda meydana gelen bebeği, ileride bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili girişimleri de ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız." diye konuştu.



Aycı, ailesinin bebek için Türk vatandaşlığını seçmesi halinde de ilgili makamlara konuyu arz edeceklerini ve tekliflerini yapacaklarını kaydetti.



Bir soru üzerine 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu da değerlendiren Aycı, daha önce referandumun ardından THY olarak, "take off" yapmaya hazırlandıklarını söylediğini anımsattı.



Aycı, referandumda "evet" sonucunun çıkmasının Türkiye, THY ve tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle devam etti:



-"Ben mutluyum. Ülkemin demokrasiye olan inancını bir kere daha gösterdiği bir referandum oldu. Büyük bir hoşgörü ve barış içerisinde güzelliklerle dolu bir referandum yaşandı. Bu anlamıyla da bütün dünya da bunu çok açık bir şekilde gördü. Çıkan sonuç ülkeme hayırlı, uğurlu olsun. Biz şu anda, bu gündemin de geride kalmasından sonra önümüzde artık ülkemizi, değişimi en iyi şekliyle, en güzel şekliyle hep birlikte yaparak, daha güzel bir ülke inşa etmek yolunda ülkemiz bir güçlü adım daha attı. Bu anlamıyla elbette THY için de söylediğim gibi, istikrar devam ettiği müddetçe, ülkede istikrar olduğu müddetçe, demokratik anlamda, insanlar fikirlerini böyle ifade edip, demokrasinin gereği olan referandumda fikirler böyle açıkça beyan edildikten ve netice çıktıktan sonra, buna da saygı gösterildikten sonra inanıyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yok."



THY'nin önünün açık olduğunu, yatırımcıların ise bir ülkede istikrarı sevdiğini ifade eden Aycı, ülkeye gelen ziyaretçi ve turist sayılarının daha önce olduğu gibi artış trendine gireceğini belirtti.



"İyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum."



Aycı, güzel bir yaz mevsiminin kendilerini beklediğine dikkati çeken Aycı, "Görüyorsunuz ki, Nisan ayında zaten yolcu sayıları giderek artıyor. Nisan ve mayıstaki rezervasyonlar, yolcu sayıları gözükmeye başladı. Toparlanmanın, iyileşmenin ayak sesleri şu anda önümüzdedir. O nedenle daha iyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum." dedi.



İlker Aycı, uçaklarda elektronik cihaz kısıtlamasına rağmen kabin içi eğlence sistemindeki güzellikleri yolculara sunmaya çalıştıklarını söyledi.



Yolcu memnuniyetini arttırmak için kabin içinde çeşitli yenilikler yaptıklarını ifade eden Aycı, "Bu arada kendilerine laptop vermekle ilgili çalışmalarımız neticelenmek üzere, yine businessta laptop sunmak, bize laptop teslim edenlere mümkün olacağı gibi, bunun yanı sıra ekonomi klasta da bize yine laptoplarını teslim edenlere ücretsiz internet, Wi-Fi sağlamak gibi çalışmaları da arkadaşlarımız bir yandan sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Aycı, ABD'ye giden yolcuların elektronik eşyalarının kontrol edilmesi için tomografi cihazlarının havalimanına kurulması çalışmaları kapsamında ilgili makamlarla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti. Önümüzdeki günlerde meydana gelecek yeni adımların hayatı kolaylaştıracağını, THY'nin önünü açacağını düşündüğü belirten Aycı, bu konuda yurt dışındaki muhataplarla her seviyede görüştüklerini belirtti.



"Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var."



Çözüm için desteklerini esirgemeyen kamu ve kurumlara teşekkür eden Aycı, "Benim görüşüm başlangıçta söylediğimle aynı. Ben bu tip irrasyonel kararların uzun süre yaşayabileceğine inanmıyorum. Eninde sonunda bu kararlar yumuşayacak, gevşeyecek ve tamamen ortadan kaldırılacaktır. Çünkü arkasında rasyonellik yok. Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var." değerlendirmesini yaptı.



Aycı, bir soru üzerine Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanına Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un katılmaya hak kazanmasından dolayı mutluluk duyduklarını, bu takımları Final Four'da da görmek istediklerini belirtti.



Bir Türk takımının kupayı almasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Aycı, "Geçen sene Fenerbahçe kılpayı kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. Şu anda Final Four, hamd olsun İstanbul'da yapılıyor. Umarım ama Fenerbahçe ama diğer Türk takımlarımız kazanır. Biz de büyük bir gururla onların kupayı almasını seremoniye katılarak, onları alkışlarız. Kupa geldiği ülkede kalır, inşallah." şeklinde konuştu.