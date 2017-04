THY'den Uçakta Doğan "Kadiju" Bebeğe Jest

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 7 Nisan'daki Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferi sırasında Fransız vatandaşı Gineli kadın yolcunun dünyaya getirdiği "Kadiju" bebeğin gelecekte THY'de çalışmasını istediklerini söyledi.



Aycı, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadiju bebek ile annesinin sağık durumunun iyi olmasına çok sevindiklerini ifade etti.



Doğumda emeği geçen tüm personeli tebrik eden Aycı, "Elbette ki bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Bebeğin eğitimi, daha sonra da iş hayatına başladığında THY'yi tercih etmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda doğan bebeği, ileride bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili girişimleri de ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız." diye konuştu.



Aycı, ailesinin bebek için Türk vatandaşlığını seçmesi halinde de ilgili makamlara konuyu arz edeceklerini ve tekliflerini yapacaklarını kaydetti.



"Güzelliklerle dolu bir referandum yaşandı"



Bir soru üzerine, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucunu da değerlendiren Aycı, daha önce halk oylamasının ardından THY olarak "take off" yapmaya hazırlandıklarını söylediğini anımsattı.



Aycı, halk oylamasında "evet" sonucunun çıkmasının Türkiye, THY ve tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle devam etti:



"Ben mutluyum. Ülkemin demokrasiye olan inancını bir kere daha gösterdiği bir referandum oldu. Büyük bir hoşgörü ve barış içerisinde güzelliklerle dolu bir referandum yaşandı. Bu anlamıyla da bütün dünya da bunu çok açık bir şekilde gördü. Çıkan sonuç ülkeme hayırlı, uğurlu olsun."



Daha güzel bir ülke inşa etmek yolunda güçlü bir adımın daha atıldığına işaret eden Aycı, "Bu anlamıyla elbette THY için de söylediğim gibi, istikrar devam ettiği müddetçe, ülkede istikrar olduğu müddetçe, demokratik anlamda, insanlar fikirlerini böyle ifade edip, demokrasinin gereği olan referandumda fikirler böyle açıkça beyan edildikten ve netice çıktıktan sonra, buna da saygı gösterildikten sonra inanıyorum ki aşılamayacak hiçbir engel yok." dedi.



"İyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum"



THY'nin önünün açık olduğunu, yatırımcıların ise bir ülkede istikrarı sevdiğini ifade eden Aycı, ülkeye gelen ziyaretçi ve turist sayılarının daha önce olduğu gibi artış trendine gireceğini belirtti.



Aycı, güzel bir yaz mevsiminin kendilerini beklediğini söyleyerek, "Görüyorsunuz ki nisan ayında zaten yolcu sayıları giderek artıyor. Nisan ve mayıstaki rezervasyonlar, yolcu sayıları gözükmeye başladı. Toparlanmanın, iyileşmenin ayak sesleri şu anda önümüzdedir. O nedenle daha iyi bir yıl geçireceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.



İlker Aycı, uçaklarda elektronik cihaz kısıtlamasına rağmen kabin içi eğlence sistemindeki güzellikleri yolculara sunmaya çalıştıklarını söyledi.



Yolcu memnuniyetini artırmak için kabin içinde çeşitli yenilikler yaptıklarını anlatan Aycı, "Bu arada kendilerine laptop vermekle ilgili çalışmalarımız neticelenmek üzere, yine businessta laptop sunmak, bize laptop teslim edenlere mümkün olacağı gibi, bunun yanı sıra ekonomi sınıfında da bize yine laptoplarını teslim edenlere ücretsiz internet, Wi-Fi sağlamak gibi çalışmaları da arkadaşlarımız bir yandan sürdürüyorlar." dedi.



Aycı, ABD'ye giden yolcuların elektronik eşyalarının kontrol edilmesi için tomografi cihazlarının havalimanına kurulması çalışmaları kapsamında ilgili makamlarla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.



"Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var"



Çözüm için desteklerini esirgemeyen kamu ve kurumlara teşekkür eden Aycı, "Benim görüşüm başlangıçta söylediğimle aynı. Ben bu tip irrasyonel kararların uzun süre yaşayabileceğine inanmıyorum. Eninde sonunda bu kararlar yumuşayacak, gevşeyecek ve tamamen ortadan kaldırılacaktır. Çünkü arkasında rasyonellik yok. Uygulama biçiminin getirdiği eşitsizlikler var." değerlendirmesini yaptı.



Aycı, bir soru üzerine, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanına Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'un katılmaya hak kazanmasından dolayı mutluluk duyduklarını, bu takımları Final Four'da da görmek istediklerini belirtti.



Bir Türk takımının kupayı almasından dolayı büyük memnuniyet duyacaklarını aktaran Aycı, "Geçen sene Fenerbahçe kıl payı kaçırmıştı. Çok üzülmüştük. Şu anda Final Four, hamd olsun İstanbul'da yapılıyor. Umarım ama Fenerbahçe ama diğer Türk takımlarımız kazanır. Biz de büyük bir gururla onların kupayı almasını seremoniye katılarak alkışlarız. Kupa geldiği ülkede kalır, inşallah." diye konuştu.