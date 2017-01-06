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THY'den Sefer İptalleri

THY'den Sefer İptalleri

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta 34 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY'den Sefer İptalleri

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta 34 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal etti.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

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