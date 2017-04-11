THY'den Rusya'ya Bir Sefer Daha

RUSYA ile yaşanan krizin sona ermesi ile uçak seferlerini arttıran THY, bugün İstanbul- Samara seferlerini başlattı. THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:



"Kaydettiği büyüme rakamları ve hayata geçirdiği çok sayıda inovatif faaliyetle bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olarak addedilen Türk Hava Yolları, uçuş sağladığı destinasyon sayısını artırmaya devam ediyor. Bugünden itibaren Samara'ya da direkt sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı havayolu, böylelikle Rusya uçuşlarıyla ilgili belirlediği kapasite artışı stratejisini destekliyor. Rusya'da halihazırda Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Stavropol, Ekaterinburg, Ufa ve Voronej noktalarına uçuş sağlayan Türk Hava Yolları, 11 Nisan 2017 itibariyle Samara'yı da Rus uçuş ağına dahil ederek, bu noktaya da haftada 3 gün karşılıklı olarak sefer icra edecek.İstanbul'dan Samara'ya tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 159 Amerikan Doları'ndan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilir." - İstanbul