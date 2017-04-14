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THY'den 'Laptop' Şeklinde Çikolata İkramı
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THY'den 'Laptop' Şeklinde Çikolata İkramı

Bugün, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında yapılan uçuşlarda, yolculara "laptop" şeklinde tasarlanan özel paket içerisinde çikolata dağıtılıyor.

THY'den 'Laptop' Şeklinde Çikolata İkramı

Bugün, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında yapılan uçuşlarda, yolculara "laptop" şeklinde tasarlanan özel paket içerisinde çikolata dağıtılıyor.

Kaynak: Dunya.com

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