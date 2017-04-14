THY'den 'Laptop' Şeklinde Çikolata İkramı
Bugün, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında yapılan uçuşlarda, yolculara "laptop" şeklinde tasarlanan özel paket içerisinde çikolata dağıtılıyor.
Bugün, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında yapılan uçuşlarda, yolculara "laptop" şeklinde tasarlanan özel paket içerisinde çikolata dağıtılıyor.
Kaynak: Dunya.com
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