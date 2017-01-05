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THY'den Yeni Bir Doğrudan Sefer Daha! Artık Ukrayna Harkiv'e de Uçacak
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THY'den Yeni Bir Doğrudan Sefer Daha! Artık Ukrayna Harkiv'e de Uçacak

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'nın Harkiv şehrine direkt seferler başlatacak.

THY'den Yeni Bir Doğrudan Sefer Daha! Artık Ukrayna Harkiv'e de Uçacak

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'nın Harkiv şehrine direkt seferler başlatacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, havayolu şirketinin sefer sağlayacağı Harkiv'e direkt uçuşların 30 Mart'tan itibaren gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, geldiği noktada küresel havacılığın en önemli figürlerinden biri olarak kabul gören THY'nin, hizmet verdiği tüm alanlarda sergilediği inovatif yaklaşım ve uçuş ağına dahil edeceği yeni hatlarla, 2017'de de bu istikrarlı performansını devam ettireceği belirtildi.

Sefer düzenlediği 119 ülkedeki 295 destinasyonla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip küresel taşıyıcı THY'nin, Ukrayna'nın eğitim, kültür ve sanayisiyle tanınan bölgelerinden biri olan Harkiv'i de kapsamlı uçuş ağına dahil ederek, inşasını hız kesmeden sürdürdüğü köprülere bir yenisini daha eklediği kaydedildi.

THY, 30 Mart'tan itibaren haftanın 4 günü Harkiv'e düzenleyeceği seferlerin sayısını, 30 Mayıs'tan itibaren haftada 7'ye çıkaracak.

Yolcular, İstanbul'dan Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 109 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edebilecek.

Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıflarını yükseltebilecek.

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