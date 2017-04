THY'den Fazla Bagaja Ekstra Ücret

– TÜRK Hava Yolları, ABD uçuşlarında uyguladığı fazla bagaja ek ücret uygulamasını artık tüm dış hat uçuşlarında hayata geçiriyor. Yeni uygulamayla birlikte 1 Mayıs'tan itibaren alınacak biletlerde ekonomide 1, business uçanlar ise 2 parçadan fazla bagajları için Türkiye çıkışlı Avrupa ve Kuzey Afrika'ya 70, Sahraaltı Afrika ülkelerine 150, Ortadoğu 75, Asya, Uzakdoğu ve ABD'ye yapılan uzun menzilli seferlerde ise 100 dolar alınacak.



Uygulama, 1 Mayıs'tan itibaren alınacak biletlerde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Dünyada birçok havayolunun uyguladığı gibi THY'de limitleri geçen yolcular havalimanında bilet satış bölümünden ödeme yapacak. THY, ekonomi için bir parça ve 23 kilogram hakkı veriliyor. Business class yolcuları için 2 parça bavul izni var. Bu bavulların her birinin ağırlığının limiti ise 32 kilogram.



ÖZEL İNDİRİM



THY'nin özel yolcu programı Miles&Smiles'a üye olanlara statülerine göre ek kilogram hakkı veriliyor. Uygulamada ekonomi uçan classic plus kartı olana 9, elite ve elite plus kartı olana 9 kilogram veya bir parça bagaj (en fazla 23 kilogram) ek hak sunuluyor.