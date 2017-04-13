THY'dan Yolcularına Uzakdoğu Yemekleri Sürprizi

Türk Hava Yolları (THY) Busıness Class yolcularına CIP salonlarında Japon mutfağının en ünlü yemeklerinden birisi olan Teppanyaki ikram edecek.



Türk Hava Yolları (THY) Busıness Class sınıfı Dış Hatlar CIP salonlarında Uzak Doğu Yemekleri ikram etmeye başladı.Yolcularının talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen THY Özel Yolcu Salonları Anlaşmalar Müdürü Mustafa Şencan şunları söyledi, "Bugün başlattığımız Japon haftasında içinde parça tavuk, tuzsuz pilav ve hafif acı soslu sebze olan ve Japonların "Teppanyaki adını verdikleri özel bir yemeği ikram ediyoruz. Yolcularımız dünyanın çeşitli yerlerinden geliyor. THY, 100'ün üzerinde ülkeye uçuyor. Şu anda en fazla ülkeye uçan havayoluyuz. Değişik kültürler var. Değişik lezzetleri zaten sunuyoruz. Bir araştırma yaptık. Sonucunda özellikle uzak doğu mutfağının Japon, Çin, Hint mutfağının talep görebileceğini düşündük. Bu nedenle böyle bir proje başlattık." dedi Atatürk Havalimanı CIP Salonunda bugün başlatılan Japon mutfağında günleri bir hafta sürecek daha sonra Çin ve Hindistan günleri birer hafta olarak düzenlenecek.



(Tuncer Cengiz/İHA)