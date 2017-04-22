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THY Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarından Başarılı Performans
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THY Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarından Başarılı Performans

Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda play-off serilerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maç sonunda Dörtlü Final yolunda avantajı eline geçirdi.

THY Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarından Başarılı Performans

Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda play-off serilerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maç sonunda Dörtlü Final yolunda avantajı eline geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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