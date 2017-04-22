THY Avrupa Ligi'nde Türk Takımlarından Başarılı Performans
Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda play-off serilerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maç sonunda Dörtlü Final yolunda avantajı eline geçirdi.
Basketbolda kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda play-off serilerinde Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, ilk iki maç sonunda Dörtlü Final yolunda avantajı eline geçirdi.
Kaynak: Dunya.com
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