THY Afrika'da Konakri'ye Uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Afrika'da Gine Cumhuriyeti'nin Başkenti Konakri'ye sefer düzenlediğini açıkladı. THY'den yapılan açıklamada haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri sefer düzenleneceği belirtilerek şöyle denildi:



" Geçtiğimiz aylarda uluslararası ölçekte"Türkiye'nin En Değerli Markası" ilan edilen Türk Hava Yolları, bu misyonun istikrarlı devamı adına büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.



Dünyanın en fazla ülkesine uçan global marka, 30 Ocak 2017 itibariyle uçuş sağlayacağı 120. ülkeyi de kapsamlı uçuş ağına dahil ediyor. Türk Hava Yolları'nın aynı zamanda Afrika'daki 51. destinasyonu olan Konakri; Gine Cumhuriyeti'nin başkenti ve kıta Afrika'sının da önemli liman şehirlerinden biri.Haftada 2 gün olmak üzere, Pazartesi ve Perşembe günleri icra edilecek seferlerde, tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları'ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.



Ayrıca Miles&Smiles üyeleri, Konakri hattında ilk 6 ay süresince geçerli olmak üzere %25 ekstra statü mili kazanabilirler." - İstanbul