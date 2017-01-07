THY 6. Bursa Bilim Şenliği

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) tarafından 6'ncısı 4-7 Mayıs'ta enerji verimliliği temasıyla düzenlenecek, "THY Bursa Bilim Şenliği" için görev alacak bilime meraklı gönüllüler aranıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Fuar Alanı'nda yapılacak şenliğe yönelik hazırlıklar sürüyor.



Şenlik süresince proje yarışması ve atölye çalışmalarının yanı sıra sahne ve organizasyon ekibinde görev alması için 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri arasından iletişim becerisi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, bilime meraklı, araştırmayı sevenler seçilecek.



Etkinlik kapsamında, görev aldığı ekibin sorumlusu ile çalışacak gönüllüler, 3 Mayıs'ta başlayacak bilim etkinlikleri akademisinde özel bir eğitim alacak.



Gönüllüler, proje yarışmasında sergilenecek 50 proje finalistinin etkinlik süresince doğacak sorun ve ihtiyaçlarının çözümüne yardımcı olmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası firmaların atölye etkinliklerinde görev alarak ziyaretçilerin uygulamaları gerçekleştirmelerine yardım edecek.



Etkinlik süresince şehir dışı katılımcılarının konaklama ve ulaşım organizasyonunda koordinasyon ekibine destek verecek bilim gönüllüleri, danışma noktalarında ziyaretçilerin sorularını yanıtlamak ile de görevlendirilecek.



İl dışından katılacak olanlar için konaklama ve ulaşım imkanı sağlanacak gönüllülere, şenlik sonunda "Bilim Etkinlikleri Akademisi" katılım sertifikası ve "Bilim Şenliği" başarı sertifikası verilecek.



Bilim şenliğinde, gönüllü görev almak isteyenler, 10 Şubat'a kadar bursabilimsenligi.org adresine kayıt yaptırabilecek.