Thy 6. Bilim Şenliği'nde Guinness Hedefi
BURSA'da, 4-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği'nde, 3 bin 500 kişinin aynı anda katılacağı elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji, fizik gibi konularda yapılacak atölye çalışması ile Guinness Rekorlar...
BURSA'da, 4-7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak, 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği'nde, 3 bin 500 kişinin aynı anda katılacağı elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji, fizik gibi konularda yapılacak atölye çalışması ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedefleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın (THY) isim sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde, 4-7 Mayıs tarihleri arasında 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği' yapılacak. TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan şenlik, kendi alanında yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Ana konsepti 'Enerji Verimliliği' olarak belirlenen dünyanın sayılı bilimsel etkinliklerinden biri olan şenlikte, 3 bin 500 kişinin aynı anda katılımı ile elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji ve fizik gibi konularda gerçekleştirilecek atölye çalışması ile rekor denemesi yapılacak. Bu denemenin Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmesi için gerekli başvurularda bulunuldu. Bu alandaki dünya rekorunun, 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması ile Avustralya'da gerçekleştirildiğini belirten Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, şunları söyledi:
"Bursa Bilim Şenliği uluslararası etkinlik haline dönüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılım mühendisliği alanındaki dev kuruluşu HAVELSAN'ın yanı sıra Türkiye'nin dünya markası olan dev kuruluşları THY ve TAI de, Bursa Bilim Şenliği'ne güçlü destek veriyor. Bu yıl 3 bin 500 kişinin aynı anda atölye çalışması ile rekor kırıp Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyoruz. Bunuda başaracağımıza inanıyorum."
Milli Eğitim Bakanlığı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ile TÜRKSAT tarafından da desteklenen, 'Enerji Verimliliği' başlığının ana temasını oluşturduğu Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği kapsamında bu sene, 5 ayrı kategoride proje yarışması düzenlendi. Bu yarışmaya, bin 120 başvuru yapıldı. Toplamda 102 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışma kapsamında çocuk, genç ve usta mucitler kategorilerine bu yıl 'İnsansız Hava Araçları' ve 'Drone' kategorileri de eklendi. Bilim insanları, akademisyenler ve alanında uzman isimlerden oluşan bilim kurulunun belirleyeceği finalist 50 proje, bilim şenliği boyunca sergilenecek. Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği'nde finale kalan tüm projeler ödüllendirilecek. Dereceye giren proje sahiplerine bin lira ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek.
- Bursa