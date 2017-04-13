Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
THY, 250 Kişiyi İşe Alacak
Ara
BİST 90.952 %0,00
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

THY, 250 Kişiyi İşe Alacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" dedi.

THY, 250 Kişiyi İşe Alacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 250 kişinin THY bünyesinde istihdam edileceğini açıkladı.

RESMİ SİTEDEN DE DUYURULDU

THY bünyesinde çalışmak isteyenleri heyecanlandıran konuya ilişkin detaylar THY'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.

İki ayrı duyuruya çıkan THY, ilk duyuruda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 200 kişinin işe alınacağı, ikinci duyuruda ise Sayısal Bilimler mezunu 50 kişinin THY bünyesine katılacağı belirtildi.

BAŞVURANLARIN 1988 VE SONRASINDA DOĞMUŞ OLMALARI GEREKİYOR

İş başvurusu yapacaklar kişilerde İngilizce seviyesinin belirlenen kriterlerde olması şartı yer alıyor. Ayrıca başvuru yapmak isteyenlerin 1 Ocak 1988 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor.

İş başvurusunda bulunmak isteyenler THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyurudan ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Hava Yolları, Sosyal Medya, Bilal Ekşi, İngilizce, Thy
8