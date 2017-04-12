Thy, 250 Kişiyi İşe Alacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket bünyesinde çalışacak 250 kişiyi işe alacaklarını bildirdi.



Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı duyuruda, THY'ye alınacak personelle ilgili bazı bilgiler verdi.



Bilal Ekşi, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz." ifadelerini kullanarak, hava yolu şirketinin resmi internet sitesindeki ilanların linkini paylaştı.



İlanlarda, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu 200 kişi ile sayısal bilimler mezunu 50 kişinin THY'ye alınacağı kaydedildi.