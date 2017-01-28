Thy, 2017'den Ümitli

Atatürk Havalimanı Muhabirleri Derneği'ni ziyaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Bilal Ekşi, 2017 yılından ümitli olduklarını söyledi. İlker Aycı, "2017 yılına çok daha ümitli giriyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, yaralarımızı sarmış olarak 2017'ye girdik" dedi.



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Bilal Ekşi Atatürk Havalimanı Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek üyesi gazetecilerle sohbet eden Başkan İlker Aycı ve Bilal Ekşi, 2017 yılından ümitli olduklarını söyledi.



Gazetecilerin, "2016 yılı çok zor bir yıl oldu 2017 yılında THY için beklentileriniz nelerdir? THY büyümeye devam edecek mi?" şeklinde sorusuna, 2017 yılınının çok daha iyi bir yıl olacağını söyleyen İlker Aycı, "2016 yılı çok zor bir yıldı ülkemiz içinde sektörümüz içinde dünyada herkes için kolay bir yıl değildi ama çok şükür aldığımız tedbirlerle hem tasarruf tedbirleri ile de hem yaptığımız yeni kapasite planlamaları ile uygulamalarımızla genel müdürümüz ile birlikte genel kurulumuz ile birlikte yaptığımız çalışmalarla yılı çok büyük oranda bunu telafi ederek kapattık. İnşallah Mart'ta açıklayacağımız bilançoda da bunu en iyi şekilde göreceksiniz. İnşallah çok zor bir dönemde neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak. Yine aynı şekilde 2017 yılına çok daha ümitli giriyoruz çok daha ümit vari giriyoruz. Tasarruf tedbirlerimizi ve gardımızı hiçbir şekilde açmadan aklı başında ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, yaralarımızı sarmış olarak 2017'ye girdik. 2017'ye girerken çalışanlarımızın bu noktadaki şirketine olan bağlılığı, desteği sendikamızın yine bu şekilde attığı olumlu adımlarla birlikte yönetimimiz tarafından da son derece olumlu karşılanarak çok olumlu adımlarla birlikte yola çıktık. Bir duruş anlamında bir prensip anlamında ve iş barışı, iş güvencesi, birlikte şirketine emeğine sahip çıkmak anlamında şirketine sahip çıkmak anlamında THY çalışanları ve sendika inanılmaz bir açıkçası takdire şayan bir tavır gösterdiler" dedi.



"Tüm kurumların bir yıldız atlaması gerekiyor"



Meteorolojinin tahminlerini günlük değil de saatlik yapması gerektiğini söyleyen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bütün kurumlarımız sivil havacılığın gelişmesi için elinden geleni yapıyorlar. 2003 yılından beri tüm sektör bu havacılığın büyümesine katkıda bulundu DHMİ, meteorolojisi ve devletin diğer kurumlarından. Ama tabi geldiğimiz nokta yeterli midir derseniz değil. Her kurum daha iyisini yapmak gerekiyor. Biz nasıl 4 yıldızsak 5 yıldızı hedefliyorsak meteorolojimizin de 1 yıldız daha atlaması gerekiyor. DHMİ'nin de 1 yıldız daha atlaması gerekiyor. Dolayısı ile yıldızlarımızı arttırmamız gerekiyor. Geçen sene İstanbul'da yine bir kriz olmuştu karla alakalı. O zaman bakanımız aramıştı sivil havacılık olarak buna neden dahil olmuyorsunuz diye. Biz de 'efendim sivil havacılık olarak biz bunu denetliyoruz ama icrai bir durum yapmıyoruz' dedik. Sayın bakanımız 'gidin gerekli şeyleri yapın' dedi. O zaman burada bir toplantı olmuştu. O zaman Sivil Havacılık MATKOM denilen bir genelge yayınladı. Bu amaçla havalimanında görev yapan kurumlarla toplanıp havalimanında meydana gelecek meteorolojik olaylarla ilgili olan krizlerle nasıl başa çıkacağımızın çalışmasını yapmak ve tedbirlerini almak için toplandık. Bu geçen sene başarılamadı. Daha sonra DHMİ İstanbul baş müdürlüğünde oldukça güzel çalışmalar yapıldı. Bu sene ne oldu. Benim bunu açık açık söylemem gerekiyor, birkaç şeyi iyileştirmemiz gerekiyor. Birinci olarak Türkiye'de havalimanlarına yönelik meteorolojik tahminlerin iyileştirilmesi lazım. Saatlik bazda kaliteli şekilde tahmin yapılabilmesi gerekiyor. Burada almamız gereken mesafe var. 6 ocakta ne oldu? Gece 12'de kar bekleniyordu. Saat 18.00'de patladı. Bizim bunu görebilmemiz gerekiyor. Biz ilk golü kar erken gelince yedik. Kar erken gelip bir de şiddetli olunca, pistler ve taksi yolları kapandı. 74 seferimiz başka meydanlara yönlendirildi. Zaten orada golü yedik tabiri caizse. Meteoroloji saatlik bazda tahmin yaparsa bizi rahatlatır" dedi.



"Reklam bütçemiz rakiplerimizin çok altında"



Belli oranlarda belli reklamları yapmaları gerektiğini söyleyen Aycı, "Dünyada eşdeğer verilere baktığımız zaman küresel operasyon yapan bizimle eşdeğer şirketler bunların dünyadaki bütçeleri reklam bütçeleri cirolarının yüzde 10 ile yüzde 20'si arasında değişiyor. THY bugün bu dev bütçeler karşısında reklam yapan mesajını yayınlayan, markasını parlatanlara karşı bütçesinin yüzde 1 ile 2 arasında 1,5'larda bir rakamla bir oranla bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Yani bu anlamıyla baktığınız zaman biz her yıl reklam bütçemizi büyütmek yerine son iki yılda giderek üzerinde daha fazla tasarruf yapıp ilerliyoruz.ama bizde belli oranda belli reklamları yapmak zorundayız. Çünkü belli rakamların altına düştüğümüz zaman dünyada küresel operasyon yapan şirketler arasında havacılık sektöründe 4'üncü büyük networke sahibiz. Aynı zamanda dünyanın en çok noktasına uçun havayolu şirketiyiz. Bu anlamı ile küresel bilinirliliğimizi korumak mecburiyetindeyiz ve küresel bir havayolu olarak da bu reklamları yapmak durumundayız. Ama bizim ciromuzun içerisinde bunlar 1,5 civarı 1'e tekabül ediyor rakiplerle karşılaştırıldığınız zaman mukayese ettiğiniz zaman çok çok altlarda kalan bir rakam bu" diye konuştu.



"Batman v Superman kampanyasıyla ödül aldık"



Batman v Superman kampanyasıyla ödül aldıklarını söyleyen Aycı, "Kötü filimden nefis bir kampanya çıkardıysak bu başarıdır. Warner Bros'cular bize film teklif ediyor. Gelin beraber çalışalım diyorlar" dedi.



"Çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum"



Türk Hava Yolları'nın krize girmesi nedeniyle 2017 zamlarını erteleyen çalışanlarına şükranlarını sunan Aycı, "Başta çalışanlarımız olmak üzere emeği gecen herkese bu noktadaki duyarlı ve yapıcı tutumu ve şirketini, markasını ülkesini destek olucu bu tavrından dolayı tebrik ederim. Şükranlarımı sunuyorum ve müteşekkiriz onlara. Böyle zor bir dönemde herkes elini taşın altına koydu" diye konuştu.



"Türk Hava Yolları bugün kendisine uzatılan eli hiçbir zaman unutmayacaktır"



Çalışanların 2017 zamlarını ertelemesinden dolayı çalışanlarına teşekkür eden Bilal Ekşi de, "Daha önce hiç protokolde yokken çalışanlarımıza ikramiye verdik. Türk Hava Yolları hiçbir zaman kuruşların hesabını yapmaz. Mutlaka bu duruşunu gösteren çalışanlarımıza o değer verilir. Biz şunu yapabilirdik krize girdiğimizde hemen 700-800 personelimizi hemen işten çıkarabilirdik. Bu Türkiye'de oldu. Başka yerlerde de oldu yurtdışında bir havayolu şirketi sıkıntıya girdiğinde ilk yaptığı iş hemen kabinden kokpitten eleman çıkarmaktı. Ama biz onu en son çare hatta hiç yapılmaması gereken çare olarak gördük. Çalışanlarımızın yaptığı şeyin maddi karşılığından çok manevi karşılığı büyük. Maddi karşılığı bizim gibi büyük bir şirkette 10 milyar dolar cirosu olan bir şirkette maddi karşılığı çok önemli bir şey ifade etmiyor olabilir ama böyle bir tavır gösterdikleri için, onun bir kuruşu bile çok önemli. Türk Hava Yolları bugün kendisine uzatılan eli hiçbir zaman unutmayacaktır" açıklamasında bulundu.



"Aynı fedakarlığı THY teknik çalışanları da yapacaktır"



THY teknik çalışanlarının da gerekeni yapacağını söyleyen Ekşi, "İştirakler nezlinde yönetim kurulu başkanımızın bir tavrı var. Ana markada ne olduysa iştirakler de onu takip edecekler. Zaten bu Türk Hava Yolları ailesi aynı uçağı kaldırıyorlar, onlarda aynı fedakarlığı yapacaklardır. Zaten farklı bir şey yapmak akıllarından geçmez. Onların sendikaları farklı ama çalışanları aynı. Aynı sudan besleniyorlar" dedi. - İSTANBUL