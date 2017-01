THY 2017'de de Büyüyecek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağını düşündüklerini belirterek, "Planlamamızı buna göre yaptık. Tasarruflarımızı, adımlarımızı, politikalarımızı yine büyüme üzerine kurduk ama büyümeyi çift haneli olarak planlamadık." dedi.



Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Basın Müşaviri Yahya Üstün ile Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasını ziyaret etti.



Ziyarette basın mensuplarına açıklama yapan Aycı, dünyada ve Türkiye'de havacılık açısından zor bir yılın geride kaldığını söyledi.



Yönetim kurulunun, tasarruf tedbirleri, kapasite planlama ve uygulamalarıyla yılı çok büyük oranda telafi ederek kapattığını ifade eden Aycı, "İnşallah martta açıklayacağımız bilançoyla da bunu en iyi şekilde göreceksiniz. Çok zor bir dönemde, neleri yaptığımız daha iyi anlaşılacak. Yine aynı şekilde 2017 yılına da çok daha ümitli giriyoruz." diye konuştu.



Aycı, THY'de tasarruf tedbirlerinin bu yıl da devam edeceğini, yaraları sarmış olarak 2017'ye girdiklerini vurguladı.



Çalışanların şirketine bağlılığı ve desteği, sendikanın attığı olumlu adımlar ve bunların yönetim tarafından son derece iyi karşılanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Aycı, şöyle devam etti:



"THY çalışanları ve Hava-İş Sendikası inanılmaz, açıkçası takdire şayan bir tavır gösterdiler. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Genel müdürümüz ve yönetim kurulumuzla birlikte bu adımları attık. 2017'ye de iyi bir yıl olarak başladık. Kar hızımızı kesene kadar ocak ayı son derece olumlu geçti ama inşallah önümüzdeki dönemde, 2017'nin 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. Planlamamızı buna göre yaptık. Tasarruflarımızı, adımlarımızı, politikalarımızı yine büyüme üzerine kurduk ama büyümeyi çift haneli olarak planlamadık. Elbette yurdumuzun şartlarını, bölgemizin şartlarını, sektörümüzün şartlarını, dünyadaki trendleri, seyahat, turizm ve havacılık sektöründeki gelişmeleri göz önüne alarak planlamayı yaptık. Bu anlamıyla ne olursa olsun bir büyümenin yaşanacağı bir yıl olacak. İnanıyorum ki seneyi karlı bitireceğiz."



"Küresel bilinirliğimizi korumak mecburiyetindeyiz"



Aycı, dünyadaki verilere bakıldığında küresel operasyon yapan THY ile eşdeğer hava yolu şirketlerinin reklam bütçelerinin, cirolarının yüzde 10 ile 20'si arasında değiştiğini belirtti.



THY'nin ise yaklaşık yüzde 1,5 oranındaki reklam bütçesiyle diğer şirketlerle mücadele etmeye çalıştığını ifade eden Aycı, "Bu anlamıyla baktığımız zaman biz her yıl reklam bütçemizi büyütmek yerine, son 2 yılda giderek üzerinde daha fazla tasarruf yapıp ilerliyoruz ama biz de belli oranlarda, belli reklamları yapmak zorundayız. Çünkü belirli rakamların altına düştüğümüz zaman dünyada küresel operasyon yapan şirketler arasında, havacılık sektöründe 4. büyük network'e sahibiz. Aynı zamanda dünyada en çok noktaya uçan hava yolu şirketiyiz. Bu anlamıyla küresel bilinirliğimizi korumak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesini yaptı.



Aycı, reklam için harcanan miktarın niceliği kadar niteliğinin de önemli olduğunun altını çizerek, bu anlamda bilimsel mukayeselerle hazırlanan çalışmalar ışığında en iyisini seçmeye çalıştıklarını kaydetti.



Yapılan işlerle ilgili eleştirilerin her zaman olacağını dile getiren Aycı, "Her zaman birileri yaptığınız işle ilgili bir şeyler söyleyecektir ama asıl olan bizim kendi vicdan muhasebemizle doğru kararları alıp, doğru işleri yapıp bu markayı ve bütçeyi doğru yönetiyor muyuz? Sonuçlara baktığımız zaman da hamdolsun doğru yönettiğimizi görüyoruz." dedi.



"Hepimizin bir yıldız daha atlamasına ihtiyaç var"



THY Genel Müdürü Ekşi de Türkiye'deki bütün kurumların sivil havacılığının gelişmesi için elinden geleni yaptığını vurguladı.



Ekşi, gelinen noktanın çok da yeterli olmadığına dikkati çekerek, "Her kurumun daha iyisini yapması gerekiyor. Nasıl biz 4 yıldızsak, 5 yıldızı hedefliyorsak, meteorolojinin de bir yıldız daha atlaması gerekiyor. Devlet Hava Meydanları İşletmemizin de bir yıldız daha atlaması gerekiyor. Dolayısıyla yıldızlarımızı artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışı yaşanan dönemde yapılan çalışmalara da değinen Ekşi, "Meteorolojimiz, günlük yaptığı tahminlerdeki tutarlılık oranını saatlik bazda yaparsa biz daha az iptal yaparız, diğer hava yolları daha az iptal yapar. Böylece planlamasını da daha düzgün yapar. Onlar da bu konuda zaten gayretliler, çalışıyorlar ama dediğimiz gibi hepimizin bir yıldız daha atlamasına ihtiyaç var." şeklinde konuştu.