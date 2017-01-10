THY, 2017'de 10,1 Milyar Dolar Gelir Hedefliyor

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulunca kabul edilen 2017 yılı bütçesi çerçevesinde ortaklığın bu yıla ilişkin hedef ve beklentilerini paylaştı.

BU YIL, 69 MİLYON YOLCUNUN TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Bu yıl iç hatlarda 32 milyon, dış hatlarda 37 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, Amerika ve Avrupa'da herhangi bir değişiklik olmaksızın, Türkiye'de yüzde 12, Afrika'da yüzde 7, Uzak Doğu'da yüzde 2 ve Orta Doğu'da yüzde 8 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 3 artışla 177 milyar arz edilen koltuk kilometreye (AKK) ulaşılmasının planlandığı bildirildi.

YOLCU DOLULUK ORANI YÜZDE 76-77 OLABİLİR

Açıklamada, 2017 yılında yolcu doluluk oranının yüzde 76-77 aralığında olmasının beklendiği ve yüzde 7 artışla 920 bin ton kargo taşınmasının hedeflendiği aktarıldı.

"YAKLAŞIK 10,1 MİLYAR DOLAR GELİR"

2017 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 3 artış öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "2017 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 584 dolar olacağı varsayılmaktadır. Yaklaşık 10,1 milyar dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Birim giderlerde yüzde 3-5 arasında düşüş hedeflenmektedir. Yüzde 17-19 arasında faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kar (EBITDAR) marjı hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.