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Thy, 17.00'ye Kadar Seferlerini İptal Etti
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Thy, 17.00'ye Kadar Seferlerini İptal Etti
8 Ocak 2017 Pazar 10:52
THY saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.
THY saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti
Kaynak:
Dunya.com
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