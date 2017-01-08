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Thy, 17.00'ye Kadar Seferlerini İptal Etti
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Thy, 17.00'ye Kadar Seferlerini İptal Etti

THY saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.

Thy, 17.00'ye Kadar Seferlerini İptal Etti

THY saat 17.00' ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti

Kaynak: Dunya.com

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