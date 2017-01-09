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THY 121 Seferini İptal Etti
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THY 121 Seferini İptal Etti

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkilerken, Türk Hava Yolları yarın yapmayı planladığı 121 seferini iptal ettiğini açıkladı.

THY 121 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 10 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle yapılması planlanan 121 seferin iptal edildiği belirtildi.


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