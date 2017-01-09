THY 121 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 10 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle yapılması planlanan 121 seferin iptal edildiği belirtildi.



