Thor: Ragnarok'un İlk Fragmanı Yayınlandı

Uzun zamandır Marvel'in en çok merak edilen karakterlerinden birisi olan ve hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenen Thor: Ragnarok'dan sevindirici haber geldi.



Yönetmenliğini Taika Waititi'nin üstlendiği ve Thor'un özgürlüğü için Avengers üyelerinden Hulk'a karşı mücadele vermek ve dövüşmek zorunda kaldığı filmin ilk fragmanı yayınlandı.



Tom Hiddleston, Idris Elba, Anhony Hopkins, Cate Blanchett, Tessa Thompson, Mark Ruffalo, Karl Urban ve Benedict Cumberbatch gibi başarılı bir kadroyla seyircinin beğenisine sunulacak olan Thor: Ragnarok, 3 Kasım'da vizyona girecek.