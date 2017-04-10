Thor: Ragnarok'tan Sarsıcı Fragman
Baş rollerinde Chris Hemsworth'ün yanı sıra, Hulk rolüyle Mark Ruffalo'yu izleyeceğiz, bu da bu filmin en çok merak edilen yönlerinden birisi. Ayrıca kadroda Cate Blanchett, Karl Urban ve Jeff Goldblum gibi dünyaca ünlü isimler var.
Baş rollerinde Chris Hemsworth'ün yanı sıra, Hulk rolüyle Mark Ruffalo'yu izleyeceğiz, bu da bu filmin en çok merak edilen yönlerinden birisi. Ayrıca kadroda Cate Blanchett, Karl Urban ve Jeff Goldblum gibi dünyaca ünlü isimler var.
Kaynak: Dunya.com
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