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Thor: Ragnarok'tan Sarsıcı Fragman
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Thor: Ragnarok'tan Sarsıcı Fragman

Baş rollerinde Chris Hemsworth'ün yanı sıra, Hulk rolüyle Mark Ruffalo'yu izleyeceğiz, bu da bu filmin en çok merak edilen yönlerinden birisi. Ayrıca kadroda Cate Blanchett, Karl Urban ve Jeff Goldblum gibi dünyaca ünlü isimler var.

Thor: Ragnarok'tan Sarsıcı Fragman

Baş rollerinde Chris Hemsworth'ün yanı sıra, Hulk rolüyle Mark Ruffalo'yu izleyeceğiz, bu da bu filmin en çok merak edilen yönlerinden birisi. Ayrıca kadroda Cate Blanchett, Karl Urban ve Jeff Goldblum gibi dünyaca ünlü isimler var.

Kaynak: Dunya.com

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Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Karl Urban, Fragman, Sars
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