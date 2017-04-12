Thor: Ragnarok Filmi

Marvel’dan Thor: Ragnarok filminde Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.





YÖNETMEN: Taika Waititi

SENARYO: Craig Kyle, Christopher Yost, Stephany Folsom, Eric Pearson

OYUNCULAR: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Cate Blanchett, Jaimie Alexander, Karl Urban, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Sam Neill, Tessa Thompson, Ray Stevenson, Jeff Goldblum, Taika Waititi, Stan Lee, Tadanobu Asano, Jet Tranter, Tahlia Jade

FİLMİN TÜRÜ: Aksiyon

ORİJİNAL ADI: Thor 3: Ragnarok

YAPIMCI FİRMA: Marvel Entertainment, Marvel Studios

YAPIM YILI: 2017

YAPIM ÜLKESİ: ABD

ORİJİNAL DİLİ: İngilizce

DAĞITICI FİRMA: UIP Filimcilik

VİZYON TARİHİ: 03.11.2017



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