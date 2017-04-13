Thomas Tuchel, UEFA'yı Hedef Aldı

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırının ardından Monaco mücadelesinin bir sonraki gün oynatılmasına tepki gösterdi.



Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında karşılaştığı Monaco'ya 3-2 mağlup oldu. 12 Nisan'da oynanması gereken mücadele Borussia Dortmund takım otobüsüne yönelik saldırı sonucu 13 Nisan'a ertelenmişti. Maç sonu Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel UEFA'ya sert bir şekilde tepkisini dile getirerek, oyuncularının patlamanın etkisinden kurtulamayarak karşılaşmaya kendilerini veremediğini söyledi.



Tuchel, UEFA'nın bu olaya ilgisiz kaldığını dile getirerek, "Otobüsümüze sanki bira şişesi atılmış gibi muamele yaptılar. Bize SMS atarak maçın bir sonraki gün oynanacağını söylediler. Bu kararı saldırının olduğu Dortmund'da değil İsviçre'nin Nyon kentinde verdiler. Oyuncularımız kendilerini maça veremediler. Bu olayın etkisinden kurtulabilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL