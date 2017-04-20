Thetre Vns - 24 Saat
Theatre VNS, "24 Saat" oyunuyla 20 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!
Theatre VNS, "24 Saat" oyunuyla 20 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!
Sadece 1 gün...
Nekadar uzun olabilirdi ki? TheatreVns ekibinin en güzel skeçlerinden harmanlandığı, kendinizden parçalar bulabileceğiniz, kahkahalarınızı tutamayacağınız, izlerken kendinizi bir anda oyunun içinde bulacağınız bir bar komedisi...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Thetre VNS - 24 Saat
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io