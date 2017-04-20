Theatre VNS, "24 Saat" oyunuyla 20 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!



Sadece 1 gün...



Nekadar uzun olabilirdi ki? TheatreVns ekibinin en güzel skeçlerinden harmanlandığı, kendinizden parçalar bulabileceğiniz, kahkahalarınızı tutamayacağınız, izlerken kendinizi bir anda oyunun içinde bulacağınız bir bar komedisi...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Thetre VNS - 24 Saat



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır