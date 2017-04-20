Thetre Vns - 24 Saat

Theatre VNS, "24 Saat" oyunuyla 20 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!

Thetre Vns - 24 Saat

Theatre VNS, "24 Saat" oyunuyla 20 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!

Sadece 1 gün... 

Nekadar uzun olabilirdi ki? TheatreVns ekibinin en güzel skeçlerinden harmanlandığı, kendinizden parçalar bulabileceğiniz, kahkahalarınızı tutamayacağınız, izlerken kendinizi bir anda oyunun içinde bulacağınız bir bar komedisi...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Thetre VNS - 24 Saat

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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