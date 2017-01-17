Theresa May'in Brexit Açıklamalarına Muhalefetten ve İskoçya'dan Tepki





İngiltere Başbakanı Therese May'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma stratejisine ilişkin planlarını açıklamasına muhalefetten ve İskoçya'dan tepkiler geldi.



Daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin ortak pazara erişiminin son derece önemli olduğunu ifade eden İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbn, May'in ortak pazarla ilgili planlarını gerçekçi bulmadığını ima etti:



"Ortak pazar uygulamasından çıkmaktan bahsetti ama aynı zamanda ortak pazara erişmek istediğin söyledi. Bunun Avrupa'da nasıl karşılanacağından emin değilim. Bence bizim pazara girişimizi sağlayacak bir anlaşmaya ulaşmamız lazım. Bu pazara bağlı istihdamımız var. Bunun için zorlamalıyız. Özellikle bu türeden bir pazar için. Bilemiyorum her şeye sahip olmak istiyor ama mümkün değil."



İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ise söz konusu planı kabul edemeyeceklerini söyleyerek, "Başbakan Birleşik Krallık'ı sert bir Brexit yoluna soktu. Bu ülkenin çıkarlarına uymuyor ve bu kendi partisinin çıkarına bağlı. Bu çok üzüntü verici. İskoçya oy vermediği bir yola sokulamaz, bu çıkarlarımıza aykırıdır. Teklifler öne sürdük, kararlılığımızı düzenli bir şekilde almaya devam edeceğiz. Fakat İskoçya'nın çıkarlarının yok edilmesine hazır değilim." şeklinde konuştu.



Sturgeon geçtiğimiz hafta İngiliz medyasına yaptığı değerlendirmede, Birleşik Krallık'ın Avrupa ortak pazarındaki yerini koruması gerektiğini ifade ederek "İngiliz hükümeti, ikinci bir bağımsızlık referandumu konusunda blöf yaptığımı sanıyorsa büyük hata yapıyor." demişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: açıklamalarına Brexit Avrupa Birliği muhalefetten İngiltere siyaseti Theresa İskoçyadan Mayin Birleşik Krallık tepki Gepost: 17 januari 2017