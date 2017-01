Theresa May: Hedefimiz Avrupa Tek Pazarı İçin En İyi Brexit Anlaşması

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile Brexit görüşmelerinde İngiltere'nin Avrupa tek pazarında faaliyet gösterebilmek adına en iyi anlaşmayı yapmak istediğini söyledi.



Geçtiğimiz hafta sonu ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılık kararının net olduğu ve birliğe üyeliği kısmen korumak gibi düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Theresa May'in bu yöndeki açıklamalarının ardından Sterlin, Dolar karşısında son iki ayın en düşüğüne gerileyerek 1,2155 seviyesine düştü.



May'a, haftanın ilk gününde Brexit konusu yeniden hatırlatıldı.



"Theresa May, İngiltere Başbakanı: * "Sert ya da yumuşak Brexit tabirlerini kabul etmiyorum. Yapmaya çalıştığımız, ticaret yapması ve faaliyetlerini Avrupa tek pazarında sürdürebilmesi açısından İngiltere için iddialı ve mümkün olan en iyi anlaşmayı yapmak."



Geçtiğimiz haziran ayında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı ile sonuçlanan Brexit referandumunun arıdndan Sterlin'in Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 20'yi buldu.



