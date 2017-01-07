The Tangled Skirt' oyunu, Türkiye prömiyerini 7 Ocak'ta Küçük Salon'da yapacak.



1940'ların gerilim filmleri tadında iki kişilik ingilizce oyun.



"Steve Braunstein'in yazdığı oyun, 1940'lar Holywood'unun kara filmlerinin atmosferini yansıtan bir psikolojik gerilim.



Biri kadın biri erkek iki yabancı, Amerika'nın adı sanı duyulmamış bir kasabasında, terk edilmiş bir otobüs durağında birbirini gözetler.Başlangıçta, sadece isimlerini biliriz. Hikaye geliştikçe, en karanlık sırlarını bir bir öğreniriz. Tutku, yalan ve ihanet adeta zehirli bir girdap oluşturur. Sonunda iki karakter tüm kabuklarından sıyrılır.



"The Tangled Skirt" Gökçe Tuncer ve Neil S. Fleckman tarafından İngilizce olarak oynanıyor. Fleckman aynı zamanda oyunun yönetmeni. Işık tasarımı ise Emre Tandoğan'a ait."