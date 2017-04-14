The Sun'dan Galatasaray İddiası

İngiliz The Sun gazetesi Galatasaraylı yöneticilerin Wilfred Bony için Manchester City'den randevu aldıklarını iddia etti. Manchester City'nin, Stoke City'de kiralık oynayan ve haftada 125 bin sterlin ödediği Fildişili oyuncudan kurtulmak için Türklere evet diyeceği iddia edildi. Fakat Galatasaray'ın Bony için 12 milyon sterlin gibi bir rakam ödemeyi düşünmediği de haberde yer alan bir başka detaydı.



Manchester City, Bony için 2015 yılında Swansea'ye 28 milyon Pound ödemişti. Oyuncuyu bu fiyata satamayacağını bilen İngiliz ekibi, 12 milyon Pound'a kadar evet diyeceği belirtilmiş. Galatasaray'ın ise Bony için yüksek bonservis bedeli olduğu için kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Kaynak: Fotospor