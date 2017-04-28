The St. Regıs'de Portekiz Ruhu Yaşandı



İstanbul'un buluşma noktası Nişantaşı'nda yer alan The St. Regis İstanbul'da, Portekiz Konsolosluğu işbirliğiyle ilk kez gerçekleşen Fado Geceleri'ne ilgi yoğundu. Katılımcılar arasında Portekiz İstanbul Fahri Konsolosu Aaron Nommaz, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal de Silva ve siyah-beyaz forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ve eşi Daphney Quaresma vardı.

The St. Regis misafirleri, Portekiz, Alentejo doğumlu ünlü Şef Miguel Paulino'nun mutfağından çıkan yemeklere Portekiz'in üzüm bağlarından özel lezzetler eşlik etti. Fransızlar'ın "sahnenin virtüözü" olarak adlandırdığı, Ana Lains'in muhteşem performansı geceye damgasını vurdu. Portekiz Geceleri için bir hafta boyunca St Regis İstanbul'da devam edecek, muhteşem bir Portekiz deneyimi yaşamak için yerinizi ayırtmayı unutmayın.