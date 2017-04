The Role Of Music Entrepreneurship On Social Reflections

Bu etkinlik iki dilde gerçekleşecektir. Bazı sunumlar Türkçe bazı sunumlar İngilizce olacaktır.



This event will be bilingual. Some presentations will be in English, some will be in Turkish.



Impact Hub Istanbul and Atelier Muse will welcome Hasmik Movsisian, the founder of Music of Armenia and Özcan Gül, Istanbul based Duduk player, at Impact Hub on Wednesday, April 19. You are warmly invited to join us in exploring more on how art and music can create a bridge between generations, countries and people of different backgrounds for peace and unity.



Hasmik Movsisian:



As the Founder and the Executive Director of Music of Armenia, Hasmik Movsisian has been specialising in the promotion of Armenian music and talent for over 8 years. Having recently moved from London to Yerevan, Hasmik is shaping and developing the music industry in Armenia by introducing innovative approaches to traditional music and conservative methods. With a strong management and marketing background in the music industry on an international level, Hasmik is committed to putting Armenia on the map as one of the world's music capitals.



Özcan Gül:



Özcan graduated from ITU Conservatory of Turkish Music in 2003. After meeting Suren Asaduryan in 2001, Özcan discovered a deep interest in Duduk, which he continues to explore in his music and performances.



Facebook Event Page: https: //www.facebook.com/events/442336102785341/



-----



Impact Hub ve Atelier Muse, 19 Nisan Çarşamba günü saat 19: 00'da Impact Hub İstanbul'da Ermenistan Müzik Festivali'nin kurucusu Hasmik Movsisian ve İstanbullu Duduk müzisyeni Özcan Gül'ü ağırlayacak. Sanat ve müziğin bir araya gelerek nesiller, ülkeler ve tüm farklılıklar için nasıl bir köprü oluşturduğunu keşfetmek için sizleri bize katılmaya davet ediyoruz.



Hasmik Movsisian:



Music of Armenia kurucusu Hasmik Movsisian, 8 yıldan uzun süredir Ermeni müziğinin ve yeteneklerinin tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Londra'dan Erivan'a taşınan Hasmik, geleneksel yöntemlere yenilikçi yaklaşımlar getirerek, Ermenistan'daki müzik endüstrisini şekillendiriyor ve geliştiriyor. Müzik endüstrisinde uluslararası düzeyde güçlü bir yönetim ve pazarlama geçmişine sahip olan Hasmik, Ermenistan'ı dünyanın müzik başkentlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.



Özcan Gül:



Özcan, 2003 yılında Türk Müziği Konservatuarı'ndan mezun oldu. 2001 yılında Suren Asaduryan ile tanıştıktan sonra, Duduk'a olan derin ilgisini keşfetti ve bunu müzik performanslarında işlemeye ve keşfetmeye devam ediyor.



Facebook Etkinlik Sayfası: https: //www.facebook.com/events/442336102785341/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kağıthane



Mekan : Impact Hub Istanbul



Mekan Adresi : Yeşilce Mah. Emirşah Sok. No: 21 Kagıthane, Istanbul Turkey 34418



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : The Role of Music Entrepreneurship on Social Reflections



Tür : Diğer



Ücretlimi? : Hayır