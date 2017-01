The Rake's Progress" Operası İlk Kez Sahnelendi

I. Stravınsky'ın "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) adlı operasının Türkiye prömiyeri gerçekleşti.



Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sergilenen "The Rake's Progress" adlı operanın orkestra yönetmenliğini Can Okan ve Kriss Russman, sahne yönetmenliğini Aytaç Manizade, dekoratörlüğünü Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev ve koro yönetmeniliğini ise Paolo Vılla yapıyor.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul Operası yine Türkiye'de ilkleri yapmaya devam ediyor. 20'nci yüzyılın en önemli bestecisi Stravınsky'ın bu eseri ilk kez Türkiye'de sahnelenecek. İlk defa çünkü çok zor bir müzik. Koro muhteşem hazırlandı. 15 senelik idarecilik hayatımda gurur duyduğum birçok eserim oldu ama bunun yeri çok farklı olacak." dedi.



Sahne yönetmeni Aytaç Manizade ise operanın, 3 perdelik İngilizce bir eser olduğunu ve bir genç delikanlının mirasa konmasıyla savurganlık yaparak, sevdiği kızdan da uzaklaştığını ancak yaşamın farklı yönlerini gördükten sonra tekrar sevdiğine dönmek istese de her şeyin geç olduğunu fark etmesini anlattığını söyledi.



Manizade, "The Rake's Progress" operasının dünya genelinde çok ender oynanan eserlerden biri olduğunu ve Türkiye'de sahnelemekten mutluluk duyduklarını belirtti.



"The Rake's Progress" isimli operanın konusu:



"Eser, hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell'in çöküşü üzerine kuruludur. Sonradan Şeytan olduğu ortaya çıkan Nick Shadow'a uyarak, evlenmeyi düşündüğü Anne Trulove'ı terk edip Londra'ya gönül eğlendirmeye gider. Üçkağıtçı Shadow yüzünden başına gelmedik olay kalmayan Tom'un hikayesi, Londra'daki bir akıl hastanesinde son bulur."