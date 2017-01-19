The Pitcher Meetups: Bilirkişiler Matinesi

Birçok girişimci adayı bilinmezliğin ürkütücülüğünden çekinerek hayatlarının serüvenine atılmıyor. Kimileri de cahil cesaretine sığınarak risk alıyor ve hatalar yapıyor. The Pitcher Meetups, ocak ayında bilinçli girişimciliği seçenler için bilirkişileri bir araya getiriyor.



TEB Fintech Future Four gibi eşsiz bir girişimcilik programına öncülük eden TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği tartışmada, Finansal Teknolojiler, Büyük Veri Analizi ve Mobil Teknolojiler konularında girişimcilere uçtan uca hizmet veren ve aynı zamanda kurumsal yatırım yapan Technolera'nın kurucu ortakları Girişimcilik Hukuku Uzmanı Ender Varlık ve Yatırım Bankacısı Ömür Filiz girişimcilerin ve girişimci adaylarının soru işaretlerini gidermek için bir araya gelecek.



Girişimcilik ekosisteminin bilirkişileri, girişimcilik hukukundan ortaklığa, yönetimden yatırıma dair en çok merak edilen konulara ışık tutacak.



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