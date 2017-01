The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde Eğitimde Yılın En İyi Markası Bahçeşehir...

PAZARLAMA sektörünün önemli dergilerinden Marketing Türkiye ile tüketici araştırmaları konusundaki çalışmaları ile öne çıkan Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), "Eğitim Alanında Yılın En Başarılı Markası" ödülüne layık görüldü.



12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda, 40'a yakın sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ödüllendirildi. Törende, "Eğitim Alanında Yılın En Başarılı Markası" ödülüne layık görülen Bahçeşehir Üniversitesi adına ödülü Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın aldı. Törendeki konuşmasına ödül alan tüm şirketleri başarılarından dolayı tebrik ederek başlayan Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Hiçbir samimi emek karşılıksız kalmıyor ve hiçbir başarı tesadüfi değil. Burada ödül alan ekipleri çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bizler de eğitim adına çok çalıştık. Dolayısıyla bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Daha iki hafta önce Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından eğitimde hizmet ihracatı alanında birincilik ödülü aldık. Bu ödül ile birlikte başarımızı perçinledik" dedi.



Jürisi halk olan yarışmada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da itibarını en çok arttıran markaların yanı sıra bu başarının önemli paydaşları olan kurum çalışanları ve reklam ajansları da başarı sertifikalarını aldı. Bahçeşehir Üniversitesi adına Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Polat, Medya İlişkileri Direktörü Onur Uysal, Best Image CEO'su Serdar Şenel ve Sharkuteri Medya Ajans Başkanı Özgür Humar da sahneye gelerek başarı sertifikalarını aldı.