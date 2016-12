The Nutcracker On Ice İstanbul

Aralık ayında The Nutcraker on Ice, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gösterilerini sergileyecek.



Dünyanın en önemli şov gruplarından The Imperial Ice Stars tarafından sahneye konan, 5 kıtada 4 milyon insanın canlı izlediği ve bugüne kadar yaptıkları her gösterinin biletleri aylar öncesinden tükenen The Nutcraker on Ice, Piu Entertainment ve Omia Event işbirliği ile sadece 4 gösteri için Istanbul'da.



Royal Albert Hall, Sadler's Wells, Marina Bay Sands Grand Theatre, Place des Arts ve Red Square gibi dünyanin en prestijli salonlarında sahne alan bol ödüllü oyuncu topluluğu The Imperial Ice Stars sofistike klasik eser portreleriyle ve buz pistinde yaptıkları komplike ve cesaret isteyen dans manevraları ile dünya çapında takipçi ve benzeri olmayan bir saygı elde ettiler.



Dünyanın en popüler sanat eleştirmenlerinin övgülerini kazanan ve The Nutcracker on Ice için yine dünyanın en önemli şov direktörlerinden Tony Mercer ile anlaşan Imperial Ice Stars yine dört kez dünya şampiyonu olmuş ve iki kez olimpiyat altın madalyası almış buz patencisi Evgeny Plato'u da kadrosuna katarak şovu daha da mükemmele taşıdılar.



Yüksek hızda atlamalar, atışlar, hayranlık uyandıran akrobatik hareketleri ve en büyüleyici buz dansını içeren kareografi için ise 2 dünya şampiyonluğu bulunan Maxim Staviski ile çalışıldı.



Tchaikovsky'nin en ünlu eseriyle birlikte 26 olimpik, dünya, Avrupa ve ulusal şampiyon patenci donmus bir gösteri sahnesinde adrenalini yüksek, heyecanlandırıcı bir performansla izleyicileri hem şok edecek hem de büyüleyecek.



Bu yeni produksiyon Avusturalya'nın önde gelen sahne tasarımcılarından ve daha önceki Imperial Ice Stars turlarındakı tasarımları dünya çapındaki otoritelerden otoritelerden büyük övgü gören Eamon D'arcy tarafından tasarlanan görkemli ve fantastik settler içeriyor.



Ünlu Rus tiyatro kostümü tasarımcısı Elena Predvodeteleva tarafından dizayn edilen şatafatlı kostümler ve büyüleyici özel efektlerle The Nutcracker on Ice duyular için bir ziyafet vaadediyor.



1900'lu yılların St. Petersburg'unda geçen The Nutcracker on Ice bir Rus klasiği olan, sevgisiyle gizemli vaftiz babası tarafından noel hediyesi olarak aldıği Nutcracker (Fındıkkıran) oyuncak bebeğine hayat veren Marie'nin bir prens olan Fare Kral ile ve Sugar Plum Fairy (Şekerleme Perisi) ile olan maceralarını ele alıyor.



Bu öykü Alman yazar E T A Hoffman tarafindan neredeyse iki yüzyıl önce, 1816'da yazılmış, daha sonra 1847'de Fransız yazar Alexandre Dumas tarafından adapte edilmiştir.



Bu adaptasyondan, Rus Besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky ve koreograf Lev Ivanov The Nutcracker adında bir bale yarattılar. İlk olarak 1892 yılında St.Petersburg'da gösterilen bale, o tarihten bu yana dünyanın her tarafında Noel'i simgeleyen bir baş yapıt oldu.



Tony Mercer'in söyledigi gibi, "Buz dansı kendisini bu çok sevilen hikayeye çok yakışıyor. Bu hikaye sadece güzel ve romantik "adagio"lar içermiyor, aynı zamanda İspanya'dan, Çin'den, Rusya'dan, Arabistan'dan ve Mısır'dan egzotik eğlenceler sunuyor ve çok güzel jimnastik, akrobasi, uçma, ates ve büyü öğeleri içeriyor.



The Nutcracker on Ice her yaştan insanı eğlendirecek ve büyüleyecek.