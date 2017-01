The Nutcracker Balesi 19 Ocak'ta Zorlu PSM Studio ekranında!

Zorlu PSM, dünyaca ünlü opera ve balelerin yer aldığı Royal Opera House'un yeni sezon prodüksiyonlarını, özel gösterimlerle seyircisine sunmayı sürdürüyor. 19 Ocak'ta tüm zamanların en başarılı balelerinden Fındıkkıran, Studio ekranında izleyicilerle büyülü bir hikayeyi buluşturacak.

Zamanının çok ötesinde ve çığır açıcı bir bale gösterisi olarak tanımlanan Fındıkkıran; Trepak, Waltz of the Flowers ve March and Dance of the Sugar Plum Fairy isimli besteleriyle de hafızalara kazınmayı başardı. Çaykovski'nin Paris'te keşfettiği çelesta enstrümanıyla yaratılan melodiler, Sugar Plum Fairy karakteriyle özdeşleşti.

Fındıkkıran: Renkli dekoru ve 600'den fazla kostümü ile büyüleyici bir bale...

Dünyaca ünlü eserin Royal Opera House gösterimi, Peter Wright'ın büyüleyici The Royal Ballet uyarlamasıyla hayata geçiyor. The Royal Ballett School'un genç dansçılarının ortaya koyduğu yetenek ile topluluğun tüm enerjisini yansıtan, Fındıkkıran'da Julia Trevelyan Oman'ın tasarımları kullanılıyor. Dansçıların göz alıcı 600'den fazla kostümü bulunuyor. Orijinal yapımdan kalan bazı kostümlerin tarihi, dünya premiyerine kadar dayanıyor. Yıllardır, izleyicinin çok sıcak bulduğu yapım, renkli dekoru ve bir kült haline gelen sahneye taşıdığı dev yılbaşı ağacı ile izleyicinin her zaman ilgisini çekmeyi başarıyor. Fındıkkıran balesinin en ünlü sahnelerinden Dance of Sugar Plum Fairy ise bu yapımda, Kraliyet Balesi baş balerinlerinden Lauren Chuthbertson tarafından canlandırılıyor. Balerine, yine baş dansçılardan Federico Bonelli eşlik ediyor. Balede hikayesi anlatılan Clara'ya ise Francesca Hayward hayat veriyor.