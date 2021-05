The ne demek? The end ne demek? 'The' ve 'The End' kelimesinin Türkçe anlamı nedir? The örnek cümle kullanımları!

İngilizce'de en çok kullanılan kelimelerden birisi the kelimesidir. Hemen hemen tüm İngilizce cümlenin içerisinde 'the' geçmektedir. Peki the nedir, ne demek? The kelimesi ne anlama geliyor? The Türkçesi nedir? Filmlerin sonunda yazan 'the end' ne demek? The end nedir, ne manaya gelir? Detaylar haberimizde.

The kelimesi İngilizce'de herhangi özel bir durumu belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. 'The' kelimesi özel kelimelerin başında kullanılır. Örneğin 'Man' kelimesini ele alalım. Bunun başına the getirirsek ifadeyi özelleştirmiş oluruz. Yani man:adam demek. The man ise özel bir adam anlamına geliyor diyebiliriz. Şimdi the ne demek? The end ne demek? hep birlikte inceleyelim.

THE NEDİR, NE DEMEK?

The kelimesinin tam olarak Türkçe karşılığı yoktur. Çünkü 'the' İngilizce'de bir kelimeyi özelleştirmek için, bir kelimeyi tanımlamak için kullanılıyor. Yani cümle içerisinde geçen bir ismin özel durumunu belirtmen için the kullanılır. The ifadesi aslında örneklerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Şimdi The ile ilgili birkaç örnek yapalım.

- I saw a car (Bir araba gördüm)

- I saw the car (O arabayı gördüm)

Örnekte gördüğünüz gibi car ifadesinin başına 'the' getirdiğimizde arabayı özelleştirmiş yani o arabayı tanımlamış oluyoruz. Yani 'car' ifadesinin başına the gelmezse belli bir arabayı değil herhangi bir arabayı anlatmış olurduk. Ama başına the getirdiğimiz için o araba özelleşmiş ve sanki bir kişiye aitmiş gibi oldu (herhangi bir araba olmadı).

Başka bir örnek yapalım.

- The car has been sold (Araba satıldı)

- A car has been sold (Bir araba satıldı)

Burada ise yine the ifadesi olan cümleye baktığımızda satılan arabanın belli olduğunu anlarız. Yani ikinci cümlede arabanın başında "A" ifadesi mevcut. 2. cümlede satılan araba herhangi bir araba gibi algılayabiliriz. Ama başında 'the' olan arabanın hangi araba olduğu bellidir.

Ayrıca that yerine the ifadesi de kullanıldığı olmaktadır.

Kısacası the ifadesi cümlede yer alan isimleri veya ismi belli etmek için kullanılır.

Son bir örnek yapalım:

- Woman

- The woman

Burada woman ifadesi 'kadın' anlamına gelmektedir. Fakat herhangi bir kadın demektir. Çünkü başında bir şey tanımlanmadı. Fakat 'the woman' ifadesine bakarsak buradaki kadın bellidir. Yani başına 'the' kelimesi geldiğinden dolayı o kadının kim olduğu belli olmaktadır. Normal 'woman' kelimesi tüm kadınları anlatırken başına the eki koyarsak yani 'the woman' olduğunda ise belirli bir kadını anlatır demektir.

THE END NEDİR, NE DEMEK?

The end ifadesi 'son' anlamına gelmektedir . 'The end' genellikle filmlerde kullanılan bir ifadedir. Filmlerin bitiminde kullanılır.

Sadece 'end' ifadesinin Türkçe anlamları aşağıdaki gibidir:

son

sonuç

taraf

kafa

akıbet

kalıntı

vb. anlamlara gelmektedir.

Fakat 'The End' ifadesi ise "SON" anlamına gelmektedir.