The Madcap, 27 Ocak'ta IF Performance Hall sahnesinde sizlerle...



Guns N' Roses, Aerosmith, Kiss gibi grupların temsil ettiği, uzun saç, gösterişli, renkli kıyafetler ve yüksek enerjili sahne performansları ile rock müziğin eğlenceli tarafında duran Glam tarzının, Türkiye'deki kadın vokalli ilk temsilcisi The Madcap, 2015 yılının mayıs ayında kuruldu.



TV8'de yayınlanan Rising Star müzik yarışmasında yarı finalist olan The Madcap, yarışmadaki AC/DC, Bon Jovi ve Guns N' Roses performanslarıyla jürinin ve seyircinin dikkatini çekti. The Madcap, dijital platformlarda da birçok dinleyici tarafından takip ediliyor. Resmi Youtube kanallarında yayınlanan "Pop Music Metalized" serileri, yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.



Rising Star programı sonrasında birçok şehirde konserler veren The Madcap'in ilk single şarkısı ve videosu Rock N' Roll Revolution 22 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



Ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeye aday olan The Madcap, vokalde İzgi Gültekin, gitarda Deniz Sayman ve Emre Sarıgün, bas gitarda Erman Erkılınç ve davulda Faruk Şenel'den oluşuyor.