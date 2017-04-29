The Kick -Yalnızlar Partisi

The Kick + Yalnızlar Partisi / Umay Umay, Kaan Çaydamlı, Erol EgemenThe Kick 22: 00 - 24: 00Yalnızlar Partisi 24: 00'ten sonraDetaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : 6: 45 KK İzmirMekan Adresi : Kıbrıs Şehitleri Cad., Muzaffer İzgü Sok. No: 10Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00Bitiş Saati : 29.

The Kick -Yalnızlar Partisi

The Kick + Yalnızlar Partisi / Umay Umay, Kaan Çaydamlı, Erol Egemen

The Kick 22: 00 - 24: 00

Yalnızlar Partisi 24: 00'ten sonra

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : 6: 45 KK İzmir

Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitleri Cad., Muzaffer İzgü Sok. No: 10

Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00

Kategori : The Kick -Yalnızlar Partisi

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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