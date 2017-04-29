The Kick -Yalnızlar Partisi
The Kick + Yalnızlar Partisi / Umay Umay, Kaan Çaydamlı, Erol EgemenThe Kick 22: 00 - 24: 00Yalnızlar Partisi 24: 00'ten sonraDetaylar : İl : İzmirİlce : KonakMekan : 6: 45 KK İzmirMekan Adresi : Kıbrıs Şehitleri Cad., Muzaffer İzgü Sok. No: 10Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00Bitiş Saati : 29.
The Kick + Yalnızlar Partisi / Umay Umay, Kaan Çaydamlı, Erol Egemen
The Kick 22: 00 - 24: 00
Yalnızlar Partisi 24: 00'ten sonra
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : 6: 45 KK İzmir
Mekan Adresi : Kıbrıs Şehitleri Cad., Muzaffer İzgü Sok. No: 10
Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00
Kategori : The Kick -Yalnızlar Partisi
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io