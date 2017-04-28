"The Handmaid's Tale" Sadece BluTV'de!

Bol ödüllü ve çok satan romanların yazarı Margaret Atwood'un klasikleşen, Türkçe'ye de "Damızlık Kızın Öyküsü" adıyla çevrilen romanından uyarlanan ve Amerika'da televizyon eleştirmenlerinden çok olumlu yorumlar alan The Handmaid's Tale, Amerika yayınından hemen sonra sadece BluTV'de yayınlanacak.

Çevre felaketleri ve düşen doğum oranları sebebiyle Gilead'da kadınlara mülk muamelesi yapılmaya başlanır. Kalan birkaç doğurgan kadından biri olan Offred'da, ülkenin başkomutanının evinde, damızlık olarak hizmet vermek zorunda kalan bir mülktür. Ancak Offred'in bu korkunç dünyada tek bir amacı vardır; hayatta kalıp ondan koparılan kızını bulmak…

Başrollerini Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Samira Wiley ve Alexis Bledel gibi ünlü yıldızların paylaştığı The Handmaid's Tale, Amerika yayınından hemen sonra sadece BluTV'den izlenebilecek!

