The Grand Tarabya'da Mönü, Bahar Otlarından

The Brasserie Restoran'ın taze otlar menüsü, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanında yetişen otlardan oluşuyor. Mönüde ısırgan otu çorbası, zeytinyağlı enginarla servis edilen Akdeniz'e özgü kaldırık otu da yer alıyor.