The Flat Band, 17 Nisan'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sizlerle...



Flat'in temelleri, 2008 yılında kurumsal dünyada çalışırken hayatın bu olmadığını farkeden 3 gencin(!) girişimiyle atıldı ve daha sonraki katılımlarla 5 kişilik, altyapısında dostluk olan sağlam bir ekip oluştu. Hayatlarının çeşitli dönemlerinde müzikle profesyonel olarak da uğraşmış olan grup üyeleri, halen gündüzleri ofis hayatlarına da devam etmektedirler. Genel felsefesi sahnede eğlenirken eğlendirmek olan "The FLAT Band" Adele, Blondie, Madonna, Abba, Donna Summer, Depeche Mode gibi; 70'lerden günümüze kadar geniş bir yelpazede, bilinen eğlenceli pop/rock parçalarından oluşan repertuvarıyla karşınızda.



Yasemin Manavbaşı (Vokal) Tarık Doğan (Gitar) Eren Tüblek (Klavye) Ömer Cem Harnak (Bas) Emrah Elmas (Davul)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 17.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 00: 30: 00



Kategori : The Flat Band



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır