The Drifter

XJAZZ Ankara: The Drifter, Kite işbirliği ile 14 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!

The Drifter

XJAZZ Ankara: The Drifter, Kite işbirliği ile 14 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!

İrlandalı prodüktör, DJ ve şarkıcı Mark Flynn, sahne ismi ile The Drifter, elektrnoik müziği hipnotik, melodic ve duygusal tarafında dolaşıyor. Maeve and Permanent Vacation ile çıkardığı parçalarla kısa sürede ilgi çekmeyi başaran The Drifter, bu ivmeli çıkışı koruyacağından kimsenin şüphesi yok.Yakın arkadaşları Mano Le Tough ve Baikal ile kurduğu Maeva plak şirketi ile müziğin farklı konumlarında da kariyerini devam ettiren The Drifter, XJAZZ Festivali kapsamında Kite kabinini devralıyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kite

Mekan Adresi : Güvenlik Cad. No: 97 A.Ayrancı

Başlangıç Saati : 14.04.2017 23: 59: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 01: 59: 00

Kategori : The Drifter

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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