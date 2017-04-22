The Dream Of Libertas

Şiddet karşıtı çocuk ve gençlik oyunu "The Dream Of Libertas", seyircisiyle buluşuyor.

The Dream Of Libertas

Şiddet karşıtı çocuk ve gençlik oyunu "The Dream Of Libertas", seyircisiyle buluşuyor.

Kemal Kocatürk'ün yazıp yönettiği, Levent Kurumlu'nun İngilizceye çevirdiği, Ayça Kocatürk'ün müziklerini yaptığı, Şirin Dağtekin'in kostüm, Sırrı Topraktepe'nin dekorunu tasarladığı, şiddet ve oyuncak silahlara karşı, 9-15 yaş grubuna seslenen bu oyun, çocuklar arasında hızla artmakta olan şiddet eğilimini yok etmeyi ve çocukları şiddetle ilintili her türlü oyuncaktan uzaklaşmaları için motive etmeyi amaçlamaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)

Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : The Dream Of Libertas

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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