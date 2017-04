Şiddet karşıtı çocuk ve gençlik oyunu "The Dream Of Libertas", seyircisiyle buluşuyor.



Kemal Kocatürk'ün yazıp yönettiği, Levent Kurumlu'nun İngilizceye çevirdiği, Ayça Kocatürk'ün müziklerini yaptığı, Şirin Dağtekin'in kostüm, Sırrı Topraktepe'nin dekorunu tasarladığı, şiddet ve oyuncak silahlara karşı, 9-15 yaş grubuna seslenen bu oyun, çocuklar arasında hızla artmakta olan şiddet eğilimini yok etmeyi ve çocukları şiddetle ilintili her türlü oyuncaktan uzaklaşmaları için motive etmeyi amaçlamaktadır.



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)



Başlangıç Saati : 22.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : The Dream Of Libertas



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır