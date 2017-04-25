The Doors Trip

The Doors Trip, 25 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde sizlerle...Detaylar : İl : İstanbulİlce : KartalMekan : Beyrut PerformanceMekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2Başlangıç Saati : 25.04.2017 21: 30: 00Bitiş Saati : 25.04.

The Doors Trip

The Doors Trip, 25 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde sizlerle...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kartal

Mekan : Beyrut Performance

Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2

Başlangıç Saati : 25.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 23: 30: 00

Kategori : The Doors Trip

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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