The Doors Trip
The Doors Trip, 25 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde sizlerle...Detaylar : İl : İstanbulİlce : KartalMekan : Beyrut PerformanceMekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2Başlangıç Saati : 25.04.2017 21: 30: 00Bitiş Saati : 25.04.
The Doors Trip, 25 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde sizlerle...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kartal
Mekan : Beyrut Performance
Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2
Başlangıç Saati : 25.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 23: 30: 00
Kategori : The Doors Trip
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io